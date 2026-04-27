MP Police महकमे में प्रमोशन-इंक्रीमेंट का खेल, PHQ ने लिया बड़ा एक्शन

MP Police: पुलिस विभाग में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। परीक्षा में फेल होने के बाद भी पुलिस वालों पर विभाग ने कृपा बरसा दी। प्रमोशन मिला, हर साल वेतन वृद्धि भी दी। मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले के मोरबा थाने में ऐसा मामला सामने आया, तब सरकार ने संज्ञान लिया। अब पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) से ऐसे सब- इंस्पेक्टरों की सूची तलब की, जिन्हें एसआइ ट्रेनिंग परीक्षा में फेल होने के बावजूद थानेदार बनाया गया। सूत्र बताते हैं कि अब तक ऐसे 41 एसआइ चिह्नित किए गए हैं।