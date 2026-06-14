MP में चार दिन रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, 4 जिलों का करेंगी दौरा, प्रशासन ने शुरू की तैयारी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 18 जून को बैतूल जिले के दौरे पर आएंगी। राष्ट्रपति यहां लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में ब्रह्माकुमारी संस्थान द्वारा आयोजित 'आध्यात्मिक जागृति से जनजातीय समाज का सशक्तिकरण' विषयक विशाल आदिवासी महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी और कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति के इस प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए सुरक्षा, यातायात, हेलीपैड निर्माण, कार्यक्रम स्थल की व्यवस्था और प्रोटोकॉल संबंधी सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रशासन का दावा है कि कार्यक्रम से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी कर ली जाएंगी। जिले में लगभग एक हजार पुलिस अधिकारी और जवान तैनात किए जाएंगे। राष्ट्रपति के काफिले की सुरक्षा के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया जा रहा है।