सतना में बीजेपी विधायक ने ड्राइवर को जड़ा थप्पड़, बिजली कटौती का सवाल सुनते ही कार में जा बैठे

BJP MLA Slaps Driver video viral: मध्य प्रदेश के सतना जिले से भाजपा विधायक का चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एमपी की चित्रकूट विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार अपने ड्राइवर को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे है। दरअसल, चित्रकूट में जन समस्या निवारण शिविर के बाद अपने वाहन में बैठे भाजपा विधायक सुरेन्द्र सिंह गहरवार (BJP MLA Surendra Singh Gaharwar) ने अपने ड्राइवर को सिर्फ इसलिए थप्पड़ जड़ दिया क्योंकि उसने गाड़ी बढ़ाने में देर कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है। घटना बुधवार की बताई जा रही गई है।