‘महिला की बद्दुआ ने रद्द करवाया मीनाक्षी नटराजन का नामांकन’, इंदौर में पूर्व कैबिनेट मंत्री का बड़ा बयान

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में मीनाक्षी नटराजन की रीट याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका को खरीब कर दिया कि नामांकन (Meenakshi Natarajan nomination) रद्द होने के बाद उपलब्ध संवैधानिक रास्ता चुनाव आयोग के पास जाना है। अदालत ने यह भी पूछा कि अब तक ऐसा कौन सा मामला सामने आया है जिसमें न्यायालय ने नामांकन रद्द करने के फैसले में हस्तक्षेप किया हो। मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करने के बाद कोर्ट ने मीनाक्षी की याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जाने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव याचिका दायर करने की छूट दी है। मीनाक्षी नटराजन अब एमपी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है।