12 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

‘महिला की बद्दुआ ने रद्द करवाया मीनाक्षी नटराजन का नामांकन’, इंदौर में पूर्व कैबिनेट मंत्री का बड़ा बयान

Usha Thakur on Meenakshi Natarajan nomination: कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन पर भाजपा सरकार में पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि- मीनाक्षी जी का नामांकन बद्दुआ की वजह से निरस्त हुआ।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Akash Dewani

Jun 12, 2026

Meenakshi Natarajan nomination row bjp mla usha thakur major statement Rajya Sabha Elections

Meenakshi Natarajan nomination row: भाजपा विधायक उषा ठाकुर का मीनाक्षी नटराजन पर बड़ा बयान (फोटो सोर्स- patrika)

Rajya Sabha Elections: शुक्रवार दोपहर सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की रिट याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने याचिका यह कहते हुए खारिज की कि यह याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है। बता दें कि, मंगलवार को भोपाल में निर्वाचन अधिकारी (RO) अरविंद शर्मा ने आपराधिक मामला छिपाने के कारण मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा चुनाव (Rajya Sabha Elections) के लिए दाखिल नामांकन को निरस्त कर दिया था। इस मामले पर अब मध्य प्रदेश शासन में पूर्व पर्यटन मंत्री और वर्तमान विधायक उषा ठाकुर (BJP MLA Usha Thakur) का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। विधायक ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन 'बद्दुआ' की वजह से रद्द हुआ है।

पीड़ित महिला की बद्दुआ के कारण रद्द हुआ नामांकन- विधायक उषा ठाकुर

पूर्व कैबिनेट मंत्री और महू से विधायक उषा ठाकुर ने इंदौर में एक प्रेसवार्ता की। यहां उन्होंने मीनाक्षी नटराजन और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मीनाक्षी का नामांकन रद्द होने को लेकर उन्होंने चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि 'तेलंगाना की महिला अपनी पीड़ा लेकर मीनाक्षी नटराजन)के पास आई थी। उन्हें उस महिला की पीड़ा को सुनना था और जिस व्यक्ति पर आरोप लगे उस पर कार्रवाई करनी थी लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बल्कि मीनाक्षी ने आरोपी व्यक्ति का संरक्षण किया।

विधायक ने आगे कहा कि 'पीड़िता आज भी न्याय के लिए भटक रही है। न्याय की व्यवस्था इतनी पुख्ता है कि अपराधी व्यक्ति और उसका संरक्षण करने वाले को सजा मिलेगी और बेटी को न्याय मिलेगा। मैं तो कहूंगी कि मीनाक्षी नटराजन का जो फॉर्म निरस्त हुआ वह निश्चित रूप से उस महिला की बद्दुआएं हैं। इस लिए जो उनका फॉर्म निरस्त हुआ वो उनकी और कांग्रेस पार्टी की गलतियां है और वह आरोप भाजपा पर लगा रही हैं।'

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मीनाक्षी की रिट याचिका

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में मीनाक्षी नटराजन की रीट याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका को खरीब कर दिया कि नामांकन (Meenakshi Natarajan nomination) रद्द होने के बाद उपलब्ध संवैधानिक रास्ता चुनाव आयोग के पास जाना है। अदालत ने यह भी पूछा कि अब तक ऐसा कौन सा मामला सामने आया है जिसमें न्यायालय ने नामांकन रद्द करने के फैसले में हस्तक्षेप किया हो। मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करने के बाद कोर्ट ने मीनाक्षी की याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जाने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव याचिका दायर करने की छूट दी है। मीनाक्षी नटराजन अब एमपी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है।

MP कांग्रेस के 61 विधायक दिल्ली में गिरफ्तार, राष्ट्रपति भवन की तरफ कर रहे थे कूंच

ये भी पढ़ें
MP Congress MLAs arrested in Delhi Rashtrapati Bhavan Meenakshi Natarajan nomination Rajya Sabha Elections

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Jun 2026 11:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / ‘महिला की बद्दुआ ने रद्द करवाया मीनाक्षी नटराजन का नामांकन’, इंदौर में पूर्व कैबिनेट मंत्री का बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Lokayukta Trap: इंदौर में लोकायुक्त ने पकड़ी घूसखोर कर्मचारियों की जोड़ी, KCC लोन रिन्यू करने के लिए मांगी थी रिश्वत

INDORE
इंदौर

BRICS कृषि सम्मेलन में शिवराज ने रखा भारत का विजन, छोटे किसानों और महिलाओं को मजबूत बनाने पर फोकस

BRICS Agriculture Meeting Indore
इंदौर

10 सेकंड रुकते तो बच जाते रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के भतीजे, दोबारा कार में बैठते वक्त आ गई मौत

rajnath
इंदौर

‘मेघालय से नेपाल भाग गई सोनम, एक बार भी नहीं आई कोर्ट’, राजा रघुवंशी के भाई का बड़ा आरोप

Raja Raghuvanshi murder case Sonam Raghuvanshi fled to Nepal brother makes strong claim
इंदौर

1 अगस्त 2026 से बदल जाएंगे ‘ई-वे बिल’ के नियम, इंदौर में व्यापारियों को बड़ी राहत

E-way Bill rules: कारोबारियों और उद्योगों के लिए राहत (Photo Source- freepik)
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.