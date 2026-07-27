Indore news: ‘पुण्य करते चला गया बेटा…’ बूढ़ी मां को अकेले छोड़ गया विजय, हाथी को गुड़ खिलाना पड़ा भारी

मृतक के भाई संजय ने बताया कि विजय वृद्ध मां के साथ रहकर उनका ख्याल रखता था, जबकि उसकी पत्नी और बेटा अलग रहते हैं। परिजन का आरोप है कि कार्यक्रम के बाद महावत सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर हाथी को रिहायशी इलाके में घुमा रहा था। पुलिस ने महावत को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। हाथी को पंचकुइया में बांध कर रखा था। आयोजनकर्ता लोग उसे ले गए। चंदन नगर थाना प्रभारी तिलक कारोले ने बताया कि मामले में मर्ग कायम कर लिया है।