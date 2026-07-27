27, 28 और 29 इंदौर में झमाझम बारिश, गुजरात-महाराष्ट्र में बिगड़े हालात से कई ट्रेनें प्रभावित

वहीं, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में हो रही तेज बारिश के चलते यात्री परिवहन प्रभावित हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से ट्रेनें प्रभावित हैं। 25 जुलाई से दौंड- इंदौर निरस्त है तो मुंबई की ट्रेनें लेट हो रही हैं। अब इसी के साथ, इंदौर - गांधीधाम ट्रेन भी प्रभावित हुई है। अहमदाबाद मंडल के अहमदाबाद - वीरमगांव रेलखंड में भारी बारिश के कारण जलभराव की स्थिति होने से रविवार को भी ट्रेनें प्रभावित हुई। इंदौर से गांधीधाम जाने वाली ट्रेन अहमदाबाद तक ही जाएगी और इसके आगे निरस्त रहेगी। ऐसे ही आने में ये ट्रेन अहमदाबाद से चलेगी।