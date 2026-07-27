27 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

इंदौर

करोड़ों खर्च के बाद भी नहीं बदली कान्ह नदी की तस्वीर, सीवरेज और जलकुंभी के बीच दम तोड़ता सुंदरीकरण

इंदौर

image

Newsdesk

Jul 27, 2026

datia news

datia news (भाई ने की भाई की हत्या Photo Source- Patrika)

इंदौर. शहर की ऐतिहासिक कान्ह नदी के सुंदरीकरण पर पिछले कई वर्षों से करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अब भी निराशाजनक बनी हुई है। नदी आज भी सीवरेज के गंदे पानी, जलकुंभी और कचरे से अटी पड़ी है। नगर निगम समय-समय पर सफाई और पुनर्जीवन के दावे करता है, लेकिन नदी अपने मूल स्वरूप में लौटती नजर नहीं आ रही है। बरसात के दौरान स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, जिससे प्रदूषण बढऩे के साथ आसपास के क्षेत्रों में दुर्गंध और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। इस विषय पर सामाजिक कार्यकर्ता, राष्ट्रीय कवि एवं युवा, शिक्षाविद ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कान्ह नदी केवल जलधारा नहीं, बल्कि इंदौर की प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर है। यदि करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी नदी में सीवरेज का प्रवाह और जलकुंभी की समस्या समाप्त नहीं हो रही है, तो यह योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। उन्होंने कहा कि केवल सफाई अभियान चलाने से समाधान नहीं होगा, बल्कि सीवरेज को पूरी तरह रोकने, नियमित निगरानी और जनभागीदारी के साथ स्थायी पुनर्जीवन योजना लागू करनी होगी। तभी कान्ह नदी अपने पुराने स्वरूप और अस्तित्व को पुन: प्राप्त कर सकेगी।
कान्ह जो खो गई खान में
इंदौर प्रशासन जिस तरह से कान्ह नदी को लेकर चिंतित है उसे देखकर ऐसा लगता नहीं है कि वर्तमान पीढ़ी को यह कान्ह नदी स्वच्छ, सुंदर, कल- कल बहती फिलहाल नजर आएगी। नदी सिर्फ सौंदर्यीकरण नहीं बल्कि स्वच्छता भी चाहती है। प्रशासन शायद यह भूल गया है। इसलिए सिर्फ सौंदर्यीकरण के नाम पर अब तक 1200 करोड रुपए से अधिक कान्ह पर फूंके जा चुके हैं। कान्ह को तो हम अब खान के रूप में खो चुके हैं। समय रहते अगर अब भी ध्यान नहीं दिया गया तो इस नदी का दुष्प्रभाव शिप्रा पर भी दिखने लगेगा। प्रशासन के साथ-साथ शहर की आवाम को भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इसकी स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जल है तो कल है।
-डॉ.वंदना जोशी, प्रोफेसेर
कान्ह नदी में डूबता धन, व्याकुल जन-मन...
विकास के नाम पर कब तक होगा धन का अवमूल्यन? कान्हा नदी की सफाई के नाम पर वर्षों से योजनाएँ बहती रहीं, बजट बहता रहा, लेकिन नदी का पानी नहीं बदला। हर बरसात में वही गंदगी, वही दुर्गंध और वही सवाल.......आखिर करोड़ों रुपये गए कहां? जनता पूछ रही है यदि धन नदी में बहाने के बाद भी नदी की दशा नहीं सुधरी, तो यह विकास है या केवल कागज़ी प्रयास? योजनाएं बनती हैं, घोषणाएं होती हैं, शिलान्यास होते हैं, लेकिन परिणाम दिखाई नहीं देते। नदी तभी बचेगी जब नीयत साफ़ होगी । केवल सीमेंट और कंक्रीट से नहीं, बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और जनभागीदारी से नदी का पुनर्जीवन होगा। कान्ह नदी में डूबता धन, व्याकुल है जन- मन ,
हिसाब मांगता आज शहर , कहां गया वह सार्वजनिक धन?
पुनर्जीवन की राह तकती, आज खड़ी है कान्ह ।
कब जागेगा उत्तरदायित्व, कब बदलेगी पहचान?
वादों से नहीं, कर्मों से ही बहती निर्मल धार।
नदी बचेगी तभी बचेगा, सुन्दर शहर व संसार ।
-डॉ. श्याम सुन्दर पलोड, राष्ट्रीय कवि
नदी से नाला बन गई अपनी इंदौरी कान्ह ...
शहर के जिम्मेदार अब तो जागो, बचा लो इसकी मिटती पहचान। कभी कल-कल बहती धारा थी, आज गंदगी की मार है। विकास की दौड़ में अपनी कान्ह नदी उपेक्षा की शिकार है। करोड़ों की योजनाएं आईं, अनेक दावे हुए ,लेकिन नदी आज भी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। नदी का पुनर्जीवन केवल सरकारी परियोजना नहीं, बल्कि पूरे शहर का नैतिक दायित्व है। जिस दिन कान्ह फिर से निर्मल बहेगी, उसी दिन इंदौर का पर्यावरण और गौरव दोनों नए शिखर पर होंगे। जब तक जल की लाज नहीं , तब तक कैसा विकास, कान्ह बचेगी, तभी बचेगा इंदौर का विश्वास ।
-डॉ. विमल शर्मा, शिक्षाविद
पुनर्जीवन की राह तकती कान्ह नदी

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

27 Jul 2026 06:01 am

Published on:

27 Jul 2026 06:01 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / करोड़ों खर्च के बाद भी नहीं बदली कान्ह नदी की तस्वीर, सीवरेज और जलकुंभी के बीच दम तोड़ता सुंदरीकरण

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एक महीने पहले डाली पाइपलाइन, अब सडक़ दे रही हादसों को न्योता, रहवासी बेहाल

datia news
इंदौर

गोंदवले धाम मेंनाम संकल्प महोत्सव 29 जुलाई तक

datia news
इंदौर

Indore news: 12 नए रूटों पर दौड़ेंगी बसें, दूसरे राज्यों के लिए भी जल्द शुरू होगी बस सेवा

Bus service: रीवा और ग्वालियर रूटों पर दौड़ेगी बसें (Photo Source - Patrika)
इंदौर

Indore News: दो दिन से पापा का फोन नहीं उठा रही थी बैंककर्मी युवती, घर में मिला जला शव

indore
इंदौर

एमपी की एकमात्र हेरिटेज ट्रेन से खूबसूरत वादियों का सफर, अगले माह से हो रही शुरु

Heritage Train MP
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.