Indore news: ‘कैसे जिएंगे मासूम बच्चे…’ रेलवे ट्रैक से 6 किमी. दूर मिला पापा का सिर, मम्मी का किया था मर्डर

गायब होने के कारण पुलिस ने रेलवे ट्रैक के आसपास करीब छह किलोमीटर क्षेत्र में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद 24 जुलाई को महागौर गांव के पास रेलवे ट्रैक से लगभग 500 मीटर दूर खेत में ग्रामीणों ने मानव सिर पड़े होने की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सिर बरामद कर जब्त कर लिया। सिर हड्डियों के रूप में था, उस पर मांस नहीं था, इसलिए उसकी तत्काल पहचान संभव नहीं हो सकी। अब डीएनए जांच के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि बरामद सिर उसी धड़ का है या नहीं।