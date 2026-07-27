एक साथ 4 लोगों को नया जीवन दे गया गौरव, इंदौर में अंगदान के लिए बना 68वां ग्रीन कॉरिडोर

Indore News : लोक कल्याणी मां अहिल्या की पावन नगरी इंदौर में एक बार फिर मानवता और सेवा की मिसाल देखने को मिली। शहर में अंगदान के लिए 68वीं बार ग्रीन कॉरिडोर बना है। दरअसल, शहर के ही खजूरी बाजार में रहने वाले 25 वर्षीय युवा फिल्म कास्टिंग कोऑर्डिनेटर और कलाकार गौरव पिता सतीश दवे गंभीर ब्रेन हेमरेज के बाद अपोलो हॉस्पिटल फेस-2 में दिनांक 13 जुलाई से भर्ती थे। उपचार के अथक प्रयास के बावजूद चिकित्सकों ने परिवार जनों को संभावित ब्रेन डेथ स्थिति की जानकारी दी। इसपर, परिवार की सेहमति से गौरव दवे के अंगदान किए गए हैं।