Indore news: ‘सिर्फ 7 नेताओं के 7 लाख पार फॉलोअर’, Gen-Z ने बदली पार्टियों की स्ट्रेटजी

मोदी के मंत्री को पैमाना मानकर जब इंदौर के भाजपा नेताओं के इंस्टाग्राम को झांका गया तो ये हकीकत सामने आई कि सात नेता है जिनके फॉलोअर एक लाख से ज्यादा है। इसमें प्रदेश को दो कैबिनेट मंत्री शामिल है तो तीसरे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। इसके बाद सांसद, महापौर और दो विधायक भी शामिल है। कुछ नेता ऐसे भी है जिनके फॉलोअर्स की संख्या एक लाख से थोड़ी ही कम है। बताया जा रहा है कि मोदी मंत्र के बाद सभी प्रमुख नेताओं ने अपनी टीम को काम पर लगा दिया है। बड़ी बात ये भी है कि कुछ नेताओं के पास फेसबुक और एक्स पर फॉलोअर्स की संख्या ज्यादा है।