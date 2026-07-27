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Indore news: ‘सिर्फ 7 नेताओं के 7 लाख पार फॉलोअर’, Gen-Z ने बदली पार्टियों की स्ट्रेटजी

Politicians on social media: इंस्टाग्राम पर बढ़ते युवाओं के प्रभाव ने राजनीतिक दलों की रणनीति बदल दी है। इंदौर में एक लाख से ज्यादा फॉलोअर्स वाले चुनिंदा नेताओं में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सबसे आगे हैं।
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इंदौर

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Astha Awasthi

Jul 27, 2026

Gen-Z Movement: इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स की संख्या (Photo Source - Patrika)

Gen-Z Movement: इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स की संख्या (Photo Source - Patrika)

Gen-Z Movement: देशभर में जेन-जी के आंदोलन ने सभी राजनीतिक दलों की नींद उड़ा दी है। अधिकांश युवा इंस्टाग्राम से जुड़ा हुआ है जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो भाजपा नेताओं को ज्यादा से ज्यादा सक्रिय रहने का मंत्र दे चुके है। इस हिसाब से इंदौर में देखा जाए तो महज छह नेता हैं जिनके फॉलोअर एक लाख से अधिक हैं जिसमें मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सबसे ऊपर है।

एक समय था जब फेसबुक और एक्स को अपनी बात रखने का माध्यम बनाया था जिसे आज भी 35 साल से अधिक उम्र के लोग पसंद करते हैं, लेकिन 16 साल से अधिक उम्र का युवा इंस्टाग्राम पर सक्रिय है। इसका बड़ा उदाहरण हाल ही में देखने को मिल गया जब दिल्ली के जंतर-मंतर पर बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया जो धीरे-धीरे पूरे देश में फैल गया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसके जरिए ही अपनी बाद रख रहे है। हालांकि वे पहले ही मंत्री व नेताओं को बोल चुके है।

नेताओं ने टीम को काम पर लगाया

मोदी के मंत्री को पैमाना मानकर जब इंदौर के भाजपा नेताओं के इंस्टाग्राम को झांका गया तो ये हकीकत सामने आई कि सात नेता है जिनके फॉलोअर एक लाख से ज्यादा है। इसमें प्रदेश को दो कैबिनेट मंत्री शामिल है तो तीसरे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। इसके बाद सांसद, महापौर और दो विधायक भी शामिल है। कुछ नेता ऐसे भी है जिनके फॉलोअर्स की संख्या एक लाख से थोड़ी ही कम है। बताया जा रहा है कि मोदी मंत्र के बाद सभी प्रमुख नेताओं ने अपनी टीम को काम पर लगा दिया है। बड़ी बात ये भी है कि कुछ नेताओं के पास फेसबुक और एक्स पर फॉलोअर्स की संख्या ज्यादा है।

पटवारी के पास है बड़ा आंकड़ा

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के पास इंस्टाग्राम में फेन फॉलोअर्स की संख्या जबर्दस्त है। 8.80 लाख फॉलोअर्स हैं। उनकी पोस्ट पर लाइक और कमेंट की संख्या भी अच्छी आती है। प्रदेश में सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलो किए जाने वाले कांग्रेस नेता हैं तो देश के टॉप नेताओं में भी उनकी नंबर सम्मानजनक है।

कई के पास हैं फर्जी फॉलोवर

इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स की संख्या का भी खेल निराला है। जरूरी नहीं है कि जो आंकड़े सामने हैं वह हकीकत से ताल्लुक रखते हैं। कई नेताओं के पास फर्जी फालोअर भी हैं तो कुछ के पास एक दम सही आकड़ा है। इसे पकड़ने का सीधा तरीका है ये भी है कि फॉलोअर की संख्या तो एक लाख है, लेकिन उस पर कमेंट्स और लाइक दो-चार प्रतिशत भी नहीं आते हैं यानी फर्जी फॉलोअर हैं।

ये है इंदौरी भाजपा नेताओं की स्थिति

  1. कैलाश विजयवर्गीय - 7,74,000
  2. मनोज पटेल 3,81,000
  3. पुष्यमित्र भार्गव - 2,14,000
  4. गोलू शुक्ला - 1,94,000
  5. सावन सोनकर - 1,78,000
  6. शंकर लालवानी - 1,54,000
  7. तुलसीराम सिलावट - 1,19,000
  8. रमेश मेंदोला - 89,800
  9. गौरव रणदिवे - 80,400
  10. श्रवण चावड़ा - 78,800
  11. संजय शुक्ला - 75,000
  12. डॉ. निशांत खरे - 45,700
  13. जीतू जिराती - 44,900
  14. मालिनी गौड़ - 36,200
  15. मधु वर्मा - 30,300
  16. विशाल पटेल - 28,100
  17. सुमित मिश्रा - 19,400
  18. सुदर्शन गुप्ता - 15,100
  19. महेंद्र हार्डिया - 14,100
  20. भगवान परमार - 10,800

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Updated on:

27 Jul 2026 03:24 pm

Published on:

27 Jul 2026 03:24 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / Indore news: ‘सिर्फ 7 नेताओं के 7 लाख पार फॉलोअर’, Gen-Z ने बदली पार्टियों की स्ट्रेटजी

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