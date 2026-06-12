MP कांग्रेस के विधायकों को दिल्ली में किया गिरफ्तार, राष्ट्रपति भवन की तरफ कर रहे थे कूंच

MP Congress MLAs arrested: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। जंतर-मंतर पर सत्याग्रह करने के बाद महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने राष्ट्रपति भवन की तरफ जा रहे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और एमपी कांग्रेस के विधायकों को दिल्ली पुलिस ने रास्ते से ही गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव (Rajya Sabha Elections) के लिए मीनाक्षी नटराजन का नामांकन (Meenakshi Natarajan nomination) रद्द किए जाने के को लेकर एमपी कांग्रेस ने शुक्रवार को दिल्ली में जंतर-मंतर पर चुनाव आयोग (ECI) के खिलाफ 'सत्याग्रह' विरोध प्रदर्शन किया। एमपी कांग्रेस के विधायकों का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने किया।