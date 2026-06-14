एमपी के इंदौर से शुरु होंगी ‘4 नई रेल लाइन’, साल 2047 तक बदलेगा रेलवे का भूगोल, कनेक्ट होंगे गांव

लंबाई : 309 किलोमीटर

फायदा: इंदौर, धार, खरगोन और बड़वानी को सीधे महाराष्ट्र से जोड़ेगी। इंदौर और मुंबई के बीच रेल दूरी लगभग 200 किलोमीटर कम होगी। सफर में करीब साढ़े चार घंटे की बचत होगी। कंटेनर और औद्योगिक माल परिवहन की लागत घटेगी। यह लाइन पीथमपुर और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भी बड़ी राहत साबित होगी।

वर्तमान स्थिति : महाराष्ट्र में काम चल रहा है। मप्र के हिस्से में जमीन अधिग्रहण चल रहा है।