मां बनने के लिए डील! डिलिवरी को बना दिया 54 हजार करोड़ की बीमारी

Cesarean Delivery Shocking Truth: मां बनने की प्रक्रिया अब सिर्फ कुदरत का नहीं, पैसे और सुविधा का सवाल भी बनती जा रही है। डॉक्टरों ने प्रसूता को मरीज और प्रसव को बीमारी बना दिया। भोपाल के निजी अस्पतालों में हर दूसरा बच्चा सर्जरी की टेबल पर पैदा हो रहा है, तो सरकारी अस्पतालों में हर तीसरी प्रसूता सर्जरी का सामना कर रही है। प्रदेश के बाकी बड़े शहरों का भी यही ट्रेंड है। राष्ट्रीय औसत में हर चौथा बच्चा सिजेरियन हो रहा है। यह सारा खेल हाई रिस्क प्रेगनेंसी के नाम पर हो रहा है।