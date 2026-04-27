MP News: शहर में शामिल हुए ‘151 गांव’, विवादों में फंसे 70 हजार खसरे

रिटायर्ड एडीएम वीके चतुर्वेदी के अनुसार 2011 में लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज किया तो उसके बाद स्थिति बिगड़ी। चतुर्वेदी के अनुसार जब ग्रामीण क्षेत्र शहरी सीमा में लिया गया, तभी उसकी जमीन को ब्लॉक व प्लॉट में बांटना था। इससे विवाद नहीं बनता। ऐसा करने से अफसर बचते रहे और अब जमीन विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। अब जिले के अफसरों को जियो मैपिंग से बनाए डिजिटल रिकॉर्ड की पुराने नक्शों से फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए। अरेरा कॉलोनी की तरह अविवादित व व्यवस्थित कॉलोनी का आदर्श लेकर ब्लॉक व प्लॉट तय करना चाहिए, इससे मौजूदा विवाद खत्म होंगे।