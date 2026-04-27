एमपी में स्कूलों के ग्रीष्मावकाश में बढ़ोत्तरी, शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश

School Holiday- मध्यप्रदेश में गर्मी रौद्र रूप दिखा रही है। अनेक जिलों में पारा 40 पार पहुंच चुका है। भीषण गर्मी से बच्चों को बचाने, उन्हें लू आदि से सुरक्षित रखने के लिए प्रदेश के कई जिलों में शिक्षा विभाग ने स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। प्रदेश के ग्वालियर चंबल इलाके का शिवपुरी जिला भी भीषण गर्मी की चपेट में है। इसके चलते जिले में 30 अप्रैल तक स्कूलों की छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। भोपाल सहित जिन जिलों में 30 अप्रेल तक स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है उन जगहों पर ग्रीष्मावकाश में बढ़ोत्तरी हो गई है। इन जिलों के सभी सरकारी स्कूल अब 16 जून को ही खुलेंगे।