शादी का कार्ड देने आए, पैर छुए और महिला के सिर में गोली मारी

इस पूरे घटनाक्रम में मृतिका के भाई महेश धाकड़ ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि लक्ष्मी नारायण के नाम की करीब 35 बीघा जमीन का बंटवारा हो चुका था, जिसमें रामसखी अपने हिस्से की जमीन बेटे मुनेश के नाम करना चाहती थीं और इसकी प्रक्रिया भी चल रही थी। पर रामसखी के सौतेले बेटे शिवराज धाकड़, साहब सिंह धाकड़ व रामकृष्ण धाकड़ जमीन मुनेश के नाम करने के विरोध में थे। इसी कारण से कई दिनों से रंजिश चल रही थी और इसी को लेकर यह हत्या की घटना हुई है। थाना प्रभारी तेंदुआ नीतू सिंह धाकड़ ने बताया कि मृतिका के शव का पीएम कराकर अज्ञात लोगों पर हत्या का केस दर्ज कर लिया है। जमीन का विवाद परिजनों ने बताया है। मामले में सभी के बयानों व अन्य पहलुओं पर जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा।