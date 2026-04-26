एमपी के इस जिले में मिला ‘खजाना’, बेस्ट क्वालिटी का कीमती पत्थर करेगा मालामाल

कीमती क्वार्ट्ज पत्थर का प्रचुर मात्रा में भंडार मिलने के बाद अब खनिज विभाग यहां नीलामी प्रक्रिया की तैयारी में जुट गया है। सब कुछ सही रहा तो आगामी तीन से 5 माह में यहां से क्वार्ट्ज पत्थर निकलना शुरू हो जाएगा। क्वार्ट्ज पत्थर का उपयोग हर बड़ी इंडस्ट्री जैसे टाइल्स, सीमेंट, पेंट, कांच उद्योग व इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। खनिज विभाग क्वार्ट्ज पत्थर को लेकर पिछले डेढ़ साल से सर्वे में जुटा था और यहां से पत्थर के नमूने ले जाकर ग्वालियर स्थित लैबोरेटरी में टेस्ट करवाए थे। टेस्ट में पता चला है कि शिवपुरी जिले के नरवर में सबसे अधिक व अच्छी क्वालिटी के क्वार्ट्ज के पहाड़ हैं।