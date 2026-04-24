MP में पार्षद ने CMO की शर्ट में ठूंस दी चूड़ियां, दफ्तर में मचा बवाल, Video Viral

सीएमओ शारिब कौसर ने बताया कि वे पारिवारिक कारणों से अवकाश पर थे। उन्होंने कहा कि पार्षद द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है और इस संबंध में थाने में आवेदन दिया जाएगा। सीएमओ शारिब ने मामले को लेकर कहा कि मैं दो दिन की छुट्टी पर था, क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत खराब थी। इस दौरान पार्षद मिलने आए थे.लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। आज कार्यालय में उन्होंने अभद्र व्यवहार किया है, जिसकी शिकायत थाने में की जाएगी। वहीं, पार्षद विक्रम सिंह तोमर नगर पालिका में कई बार शिकायत और परिषद बैठक में मुद्दा उठाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसलिए मुझे विरोध दर्ज कराना पड़ा।