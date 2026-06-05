जेल पहुंचा मुरैना का डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर, एफआइआर की खबर सुनते ही बढ़ा बीपी

Morena Deputy Collector - मुरैना के डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर कानून के शिकंजे में बुरी तरह फंस गए हैं। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के आरोप में उसे सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ़्तार किया था। मुरैना के डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर पर युवती की शिकायत पर बुधवार रात एफआइआर दर्ज हुई थी। पुलिस ने उसे फोन कर थाने बुलाया और केस दर्ज होने की बात बताई तो उसकी तबीयत बिगड़ गई। अरविंद माहौल को अस्पताल ले जाकर बाकायदा इलाज कराया गया और इसके बाद गिरफ़्तार किया गया। गुरुवार को आरोपी डिप्टी कलेक्टर को कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उसे 19 जून तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दियाा। इसके बाद सरकार ने अरविंद माहौर को सस्पेंड भी कर दिया। चंबल संभाग के कमिश्नर सुरेश कुमार ने इसके आदेश जारी किए।