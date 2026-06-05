एमपी के कांग्रेस विधायकों की होगी की बाड़ाबंदी, बाहर होटल में भेजे जा सकते हैं सभी एमएलए

MP Congress - मध्यप्रदेश की राज्यसभा सीटों के लिए दोनों दलों ने गुरुवार को उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने दो उम्मीदवारों तथा कांग्रेस ने एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। एमपी से बीजेपी अपने राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ व मध्यप्रदेश संगठन के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल को राज्यसभा भेजेगी। वहीं, कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को प्रत्याशी घोषित किया है। वे राहुल गांधी की करीबी नेता मानी जाती हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी के दोनों प्रत्याशी 6 जून को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस की उम्मीदवार के 8 जून को नामांकन भरने की उम्मीद है। राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार की घोषणा के साथ ही एमपी के कांग्रेस विधायकों की बाड़ाबंदी करने की भी तैयारी है। सभी एमएलए को किसी सुरक्षित राज्य में होटल में भेजा जा सकता है।