मुरैना में कुत्तों के झुंड से बचने गहरे पानी में कूदी महिला, डूबने से हुई मौत

ये हैरान कर देने वाली घटना जौरी के पार्क के पास घटी है। यहां एक महिला घूमते हुए पहुंची और पार्क के पास स्थित पानी के गड्ढे के पास पेड़ के नींचे बैठ गई। इसी दौरान वहां कुत्तों का झुंड आ गया, जो महिला को देखकर भौंकने लगा। कुत्तों से बचने के लिए महिला ने डरकर पानी में छलांग लगा दी। लेकिन, जहां महिला कूदी थी वहां पानी गहरा था, जिसमें वो डूबने लगी। आसपास मौजूद लोगों की नजर महिला पर पड़ी, उसे बचाने के लिए बांस भी पानी में डाला लेकिन, मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण महिला बांस से डरकर दूर हटने लगी और देखते ही देखते पानी में डूब गई।