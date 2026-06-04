स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर

अंबाह में अपनी लंबित मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल से अंबाह क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। 2 जून से शुरू हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते बुधवार को सिविल अस्पताल अंबाह सहित ब्लॉक स्तर के करीब एक दर्जन संविदा कर्मचारी कार्य से दूर रहे। इससे टीकाकरण, महिलाओं व बच्चों की स्वास्थ्य जांच, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की रिपोर्टिंग और विभागीय कार्य प्रभावित हुए। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में नियमितीकरण, राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ, स्वास्थ्य बीमा, प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वेतन वृद्धि और समान कार्य के लिए समान वेतन शामिल है। बीएमओ प्रमोद शर्मा ने बताया कि हड़ताल से कुछ कार्य प्रभावित हुए हैं, लेकिन आवश्यक सेवाएं जारी रखने के लिए स्थायी कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी गई है।