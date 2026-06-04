पंजीयन 1293, ग्राउंड पर पहुंच रहे 50 प्रतिशत खिलाड़ी



जिला मुख्यालय पर स्थित स्टेडियम की मरम्मत के नाम पर 10 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जा चुकी है, उसके बाद भी स्टेडियम बदहाल स्थिति में हैं। देखरेख के अभाव में यहां गंदगी पसर रही है, इन दिनों शिविर चल रहा है, उसके बाद भी सफाई नहीं कराई गई है। शिविर में कुछ खेल ऐसे भी शामिल किए हैं, उनमें पंजीयन तो हुआ है लेकिन खिलाड़ी नहीं पहुंच रहे। वहीं बैडमिंटन, वॉलीबॉल में बाहरी लोग खेल रहे हैं, जिससे पंजीकृत खिलाडिय़ों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कबड्डी में 27 खिलाडिय़ों का पंजीयन हैं जबकि बमुश्किल खेलने आठ के करीब आ रहे हैं, मैदान पर पर्याप्त मेटी का विछाव भी नहीं किया है। इसी तरह खो-खो में मात्र चार खिलाडिय़ों का पंजीयन हो सका, इसलिए खो- खो शुरू नहीं हो सका। जिला खेल अधिकारी ग्वालियर से अपडाउन करते हैं, इसलिए वह ऑफिस टाइम पर ही आते हैं, बुधवार को खेल अधिकारी शिविर में उपस्थिति नहीं थे। शिविर में योग में 45 लोगों का पंजीयन हैं लेकिन योग करने वाले शिविर में उपस्थित नहीं हो रहे। इसी तरह ऐथलेटिक्स में 305 खिलाड़ी पंजीकृत हैं लेकिन बमुश्किल 40 प्रतिशत खिलाड़ी भी मैदान पर नहीं आ रहे। जो आ रहे हैं, उनमें भर्ती की तैयारी करने वाले भी शामिल हैं।