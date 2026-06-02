‘मेरी पत्नी के पिता से रिश्ते हैं’, कहते हैं- मर जाओ, सुबह न्यूज आनी चाहिए; मुरैना में प्रेमी युगल ने की आत्महत्या

कैलारस मुरैना के बुहरावली का पुरा हाल मंडी के पास रहने वाले भूपेन्द्र धाकड़ (30) का राधा चौबे (23) के साथ प्रेम प्रसंग था। जिसका परिजन विरोध कर रहे थे। इसलिए दोनों ने एक साथ जीने मरने की कसम खाई। भूपेन्द्र धाकड़ मोटरसाइकिल से कैलारस से ग्वालियर के लिए निकला और अपनी प्रेमिका के साथ ग्वालियर से नूराबाद में एनएच थ्री पर स्थित सांक नदी के पुल के पास काली माता मंदिर पर पहुंचे। वहां दोनों ने शादी की। प्रेमी ने प्रेमिका की मांग भरी और फिर पुराने पुल पर पहुंचकर रील बनाकर सोशल मीडिया में वायरल की, उसके बाद दोपहर डेढ़ बजे दोनों ने एक एक हाथ साफी से बांधे और सांक नदी में कूद पड़े।