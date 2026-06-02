2 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरैना

‘मेरी पत्नी के पिता से रिश्ते हैं’, कहते हैं- मर जाओ, सुबह न्यूज आनी चाहिए; मुरैना में प्रेमी युगल ने की आत्महत्या

Viral Video: मंदिर पर युवती की मांग भरी, रील बनाई फिर दोनों ने सांक नदी में कूदकर की आत्महत्या, युवक ने पिता-पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप, युवती बोली- इसका भाई बोलता है मर जाओ, सुबह न्यूज आनी चाहिए।

2 min read
Google source verification

मुरैना

image

Shailendra Sharma

Jun 02, 2026

MORENA

love couple suicide sank river video family allegations

Morena Couple Suicide: मध्यप्रदेश के मुरैना के शादीशुदा युवक ने दतिया की युवती के साथ सांक नदी में कूदकर जीवन लीला समाप्त कर ली। युवक-युवती एक दूसरे से प्रेम करते थे, परिजन के विरोध के चलते दोनों ये कदम उठाया। आत्महत्या करने से पहले युवक-युवती ने कुछ वीडियो भी बनाए हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। इन वीडियो में युवक ने पत्नी व पिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं युवती का आरोप है कि युवक का भाई उनसे कहता है कि तुम दोनों मर जाओ, सुबह न्यूज आनी चाहिए। इसलिए हम जान दे रहे हैं।

देखें वीडियो-

प्रेमी युगल ने नदी में कूदकर की आत्महत्या

कैलारस मुरैना के बुहरावली का पुरा हाल मंडी के पास रहने वाले भूपेन्द्र धाकड़ (30) का राधा चौबे (23) के साथ प्रेम प्रसंग था। जिसका परिजन विरोध कर रहे थे। इसलिए दोनों ने एक साथ जीने मरने की कसम खाई। भूपेन्द्र धाकड़ मोटरसाइकिल से कैलारस से ग्वालियर के लिए निकला और अपनी प्रेमिका के साथ ग्वालियर से नूराबाद में एनएच थ्री पर स्थित सांक नदी के पुल के पास काली माता मंदिर पर पहुंचे। वहां दोनों ने शादी की। प्रेमी ने प्रेमिका की मांग भरी और फिर पुराने पुल पर पहुंचकर रील बनाकर सोशल मीडिया में वायरल की, उसके बाद दोपहर डेढ़ बजे दोनों ने एक एक हाथ साफी से बांधे और सांक नदी में कूद पड़े।

वायरल वीडियो: युवक बोला- मेरे पिता ने चोरी का लगाया इल्जाम

प्रेमी व प्रेमिका ने आत्महत्या करने से पूर्व सोशल मीडिया में वीडियो वायरल किया था, उसमें युवक बोल रहा है कि मेरे पिता ने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया है, जबकि मेरा पिता मेरी पत्नी पर गलत नजर रखता है। उसने ये भी आरोप लगाया कि पत्नी व पिता के बीच संबंध हैं, इसलिए मैं परेशान होकर आत्महत्या कर रहा हूं। मेरी मौत के जिम्मेदार मेरे पिता व पत्नी हैं। मृतक युवक की दो साल की बच्ची भी है।

प्रेमिका बोली- मौत की जिम्मेदार भूपेंद्र की फैमिली

वहीं एक अन्य वीडियो में भूपेंद्र की प्रेमिका राधा चौबे ने रोते हुए कहा- हम पर सोना चोरी का झूठा आरोप लगाया जा रहा है। भूपेंद्र के भाई पवन ने हमसे कहा था कि तुम दोनों मर जाओ और सुबह न्यूज में तुम्हारे मरने की खबर आनी चाहिए। हमारी इस मौत की पूरी जिम्मेदार भूपेंद्र की फैमिली ही है।

नदी से पुलिस ने निकाले शव

युवक की बाइक पुल के ऊपर रखी मिली है। दोनों के शव नदी से बरामद कर लिए गए हैं और मौके पर मिजे आधार कार्ड व बाइक के कागजों से दोनों की पहचान पुलिस ने की है। एसडीओपी बानमोर अनिल मडराय ने बताया कि कैलारस के युवक व दतिया की युवती ने सांक नदी में कूदकर आत्महत्या की है। उनके शव निकाल लिए हैं। मौके पर मिले दस्तावेजों से मृतकों की पहचान की गई है। फिलहाल मर्ग कायम कर लिया है, मामले की विवेचना की जा रही है।

एमपी में ‘पति के साथ बॉयफ्रेंड को भी घर में रखना चाहती थी पत्नी’

ये भी पढ़ें
gwalior

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Jun 2026 06:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / ‘मेरी पत्नी के पिता से रिश्ते हैं’, कहते हैं- मर जाओ, सुबह न्यूज आनी चाहिए; मुरैना में प्रेमी युगल ने की आत्महत्या

बड़ी खबरें

View All

मुरैना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एसडीईआरएफ ने सर्चिंग के दौरान निकाला युवक- युवती का शव

A loving couple committed suicide by jumping into the Sank River after tying each other's hands with a scarf.
मुरैना

कैसे हो पानी की समस्या हल, खारे पानी की समस्या से जूझ रहे तीन गांव के हजारों लोग, चार किमी दूर सिर्फ एक हैडपंप ही है सहारा, वाहनों से ढो रहे हैं पानी, 5 किमी दूर निरार थाने के लिए भी जाता है इसी हैडपंप से पानी

Collector's control room in-charge does not pick up the phone
मुरैना

मुरैना गांव तालाब का होगा जीर्णोद्धार, बनेंगे पक्के घाट

Morena village pond will be renovated, concrete ghats will be built.
मुरैना

गोपीनाथ पुलिया: 15 दिन में तीसरी बार ट्रांसफार्मर में लगी आग

Gopinath Pulia: Transformer catches fire for the third time in 15 days
मुरैना

तिथि बढ़ी स्लॉट बंद... समर्थन मूल्य से बाहर हुए हजारों किसान

Date extended, slot closed... Thousands of farmers left out of support price
मुरैना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.