साफी से एक दूसरे के हाथ बांधकर सांक नदी में कूदकर प्रेमी युगल ने दी जान



जानकारी के अनुसार कैलारस मुरैना के बुहरावली का पुरा हाल मंडी के पास कैलारस निवासी भूपेन्द्र (30) पुत्र राजेन्द्र धाकड़ का बेहरुका थाना धीरपुरा दतिया हाल ग्वालियर की राधा (23) पुत्री गोविंद दास चौबे के बीच प्रेस प्रसंग चल रहा था। जिसका परिजन विरोध कर रहे थे। इसलिए दोनों ने एक साथ जीने मरने की कसम खाई। रविवार को भूपेन्द्र धाकड़ मोटरसाइकिल से कैलारस से ग्वालियर के लिए निकला था। सोमवार को मोटरसाइकिल से अपनी प्रेमिका के साथ ग्वालियर से नूराबाद में एनएच थ्री पर स्थित सांक नदी के पुल के पास काली माता मंदिर पर पहुंचे। वहां दोनों ने शादी की। प्रेमी ने प्रेमिका की मांग भरी और फिर पुराने पुल पर पहुंचकर रील बनाकर सोशल मीडिया में वायरल की, उसके बाद दोपहर डेढ़ बजे दोनों ने एक एक हाथ साफी से बांधे और सांक नदी में कूद पड़े। मोटरसाइकिल पुल के ऊपर रखी मिली है। सर्चिंग के दौरान दोपहर तीन बजे दोनों निकाले गए। मौके पर मिले आधार कार्ड व बाइक के कागजों से युवक- युवती की पहचान की गई। उसके बाद शव नूराबाद अस्पताल ले जाए गए और उनके परिजन को सूचना दी गई।