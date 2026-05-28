मुरैना गांव तालाब का होगा जीर्णोद्धार, बनेंगे पक्के घाट

मुरैना. पत्रिका अमृतम जलम अभियान के तहत मुरैना गांव तालाब की सफाई और जल सहेजने के प्रति जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान तालाब से कचरा निकाला गया। किनारे पर पड़ी गंदगी को साफ किया गया। जिला पंचायत सीईओ कमलेश कुमार भार्गव, नगर निगम आयुक्त सतेन्द्र धाकरे की विशेष उपस्थिति रही। जिला पंचायत सीईओ भार्गव ने आयुक्त नगर निगम से तालाब को और सुंदर व आकर्षक कैसे बनाए जाए, उस पर चर्चा की गई। उन्होंने तालाब के चारों तरफ पक्के घाट व साफ सफाई पर जोर दिया। आयुक्त ने भी मौके पर मौजूद इंजीनियर को मुरैना गांव तालाब का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर इंजीनियर ऋषिकेश शर्मा, दीपक गरगटे, स्वास्थ्य अधिकारी जगदीश टैगोर, शासकीय एक्सीलेंस उमावि क्रमांक एक मुरैना के एनसीसी कैडिट्स भी मौजूद रहे।