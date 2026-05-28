तिथि बढ़ी स्लॉट बंद… समर्थन मूल्य से बाहर हुए हजारों किसान



जिले में इस बार 11153 किसानों ने समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए पंजीयन कराया था। इनमें से 6,223 किसानों ने स्लॉट बुक कराया, जबकि अब तक 5,693 किसानों से खरीदी हो चुकी है। सर्वर की धीमी गति, सीमित समय और तकनीकी दिक्कतों के कारण हजारों किसान तय समय में स्लॉट बुक नहीं करा सके। किसानों का कहना है कि 01 मई के बाद नया एक भी स्लॉट जारी नहीं किया गया। ऐसे में जिन किसानों के स्लॉट नहीं खुले, उन्हें मजबूरी में व्यापारियों को कम कीमत पर गेहूं बेचना पड़ रहा है। मंडियों में समर्थन मूल्य से 300 से 400 रुपए प्रति क्विंटल तक कम भाव मिलने के बावजूद किसान नकद भुगतान और तत्काल बिक्री के कारण वहीं फसल बेच रहे हैं। किसानों का आरोप है कि खरीदी केंद्रों की ऑनलाइन प्रक्रिया ग्रामीण किसानों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गई है। कई किसान तकनीकी जानकारी और इंटरनेट सुविधा के अभाव में समय पर स्लॉट बुक नहीं करा सके।