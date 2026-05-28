गोपीनाथ पुलिया: 15 दिन में तीसरी बार ट्रांसफार्मर में लगी आग

मुरैना शहर के फाटक बाहर दत्तपुरा डीसी क्षेत्र स्थित मवासीपुरा में जैन बगीची का ट्रांसफार्मर पिछले 10 दिन से खराब पड़ा है। लगातार बिजली गुल रहने से परेशान रहवासी एमएस रोड स्थित विद्युत वितरण कंपनी कार्यालय पहुंच गए और अधिकारियों के सामने जमकर नाराजगी जताते हुए हंगामा किया। रहवासियों का कहना है कि समय पर बिजली बिल जमा करने के बावजूद उन्हें मूलभूत सुविधा तक नहीं मिल पा रही है। बिजली बंद होने से इलाके में पानी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। लोगों को दूर-दूर से पानी भरकर लाना पड़ रहा है। महिलाओं ने बताया कि भीषण गर्मी में छोटे बच्चों और बुजुर्गों की हालत खराब हो रही है। कई बार शिकायत करने के बाद भी विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अधिकारियों द्वारा अवकाश का हवाला देने पर लोगों का गुस्सा और बढ़ गया, जिसके बाद कार्यालय में हंगामे की स्थिति बन गई। स्थिति बिगड़ती देख बिजली विभाग के अधिकारियों ने जल्द नया ट्रांसफार्मर भेजकर बिजली व्यवस्था बहाल करने का आश्वासन दिया।