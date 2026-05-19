19 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरैना

मुरैना में वृद्धा को पत्थरों से कुचलकर सोने के जेवर लूट ले गए बदमाश

दर्द से कराहती वृद्धा की आवाज सुनकर पहुंचे पड़ौसी, पुलिस व परिजन को दी सूचना, महिला अस्पताल में भर्ती

2 min read
Google source verification

मुरैना

image

Ashok Sharma

May 19, 2026

old woman and stole her gold jewellery.

मुरैना में वृद्धा को पत्थरों से कुचलकर सोने के जेवर लूट ले गए बदमाश

मुरैना. देवगढ़ थाना क्षेत्र के बम्हनपुरा गांव में रात के समय घर में अकेली सो रही वृद्ध महिला को बदमाश ने पत्थर से सिर व मुंह कुचलकर लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।


जानकारी के अनुसार रामबाई (68) पत्नी फतेह सिंह सिकरवार अपने घर पर अकेली रहती है। उनके दो बेटे हैं, एक फौज और दूसरा बस ऑपरेटर है, इसलिए वह गांव में नहीं रहते। रविवार- सोमवार की दरम्यानी रात करीब ढाई बजे रामबाई अपने घरके अंदर आंगन में खटिया पर सो रही थी तभी अज्ञात बदमाश ने रामबाई के सिर व मुंह पर पत्थर मारकर जानलेवा हमला किया और महिला के कान व नाक में पहने सोने के जेवर करीब पौने एक तौला वजनी उतारकर ले गए। महिला का पूरा शरीर खून से सन गया। जब दर्द से वह चीखी तो पड़ौस में रहने वाले लोग दौडकऱ मौके पर पहुंचे और देखा रामबाई सिर से लेकर नीचे तक खून से नहाई हुई थी। उन्होंने तुरंत उनके परिवार के लोग और पुलिस को सूचना दी। आसपास के लोग तुरंत गंभीर रूप से घायल महिला को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां सर्जीकल वार्ड में उसका इलाच चल रहा है, अभी भी महिला बोलने की स्थिति में नहीं हैं।

नाती बोला: जिस समय हमला किया, उस समय लाइट नहीं थीं

घायल महिला के नाती अरविंद सिकरवार ने बताया कि गांव में जिस समय दादी पर हमला किया, उस समय लाइट नहीं थीं। बदमाश दादी के नाक व कान के सोने के जेवर लूटकर ले गए। दादी के चीखने की आवाज सुनकर गांव वाले टॉर्च लेकर पहुंचे, उन्होंने ही तीन बजे हमको फोन करके घटना से अवगत कराया। अरविंद ने बताया कि दादी को शहर में भी लेकर आए लेकिन उनको गांव ही अच्छा लगता है, इसलिए वह अकेली गांव में रहती हैं।

रात के समय बम्हनपुरा गांव में वृद्ध महिला के सिर पर सीमेंट लगी ईंट से हमला किया है। परिजनों का कहना हैं कि नाक व कान के जेवर बदमाश ले गए हैं, घायल महिला अभी बोलने की स्थिति में नहीं हैं, उनके बयान के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी, फिलहाल मामले की जांच कर रहे हैं।

जयपाल सिंह गुर्जर, थाना प्रभारी, देवगढ़

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

police

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 May 2026 11:42 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / मुरैना में वृद्धा को पत्थरों से कुचलकर सोने के जेवर लूट ले गए बदमाश

बड़ी खबरें

View All

मुरैना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

11,153 farmers were registered and wheat was sold to 4,932 farmers.

buy wheat
मुरैना

शनि मेले में उमड़ा आस्था का सैलाव, 5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

shani temple morena
मुरैना

MP में व्यापारी ‘हनी ट्रैप’ में फंसा, आरोपी महिला की भाजपा नेताओं के साथ फोटो वायरल

Morena Honey Trap Case photos of accused woman and BJP leaders going viral MP News
मुरैना

MP News: मुरैना में रात में पिता के साथ सोई बच्ची का सुबह 700 मीटर दूर गड्ढे में मिला शव

morena
मुरैना

जौरा के योगेन्द्र से मिलने अमेरिका से मुरैना पहुंचे एशटन हॉल

morena news
मुरैना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.