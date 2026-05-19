मुरैना में वृद्धा को पत्थरों से कुचलकर सोने के जेवर लूट ले गए बदमाश



जानकारी के अनुसार रामबाई (68) पत्नी फतेह सिंह सिकरवार अपने घर पर अकेली रहती है। उनके दो बेटे हैं, एक फौज और दूसरा बस ऑपरेटर है, इसलिए वह गांव में नहीं रहते। रविवार- सोमवार की दरम्यानी रात करीब ढाई बजे रामबाई अपने घरके अंदर आंगन में खटिया पर सो रही थी तभी अज्ञात बदमाश ने रामबाई के सिर व मुंह पर पत्थर मारकर जानलेवा हमला किया और महिला के कान व नाक में पहने सोने के जेवर करीब पौने एक तौला वजनी उतारकर ले गए। महिला का पूरा शरीर खून से सन गया। जब दर्द से वह चीखी तो पड़ौस में रहने वाले लोग दौडकऱ मौके पर पहुंचे और देखा रामबाई सिर से लेकर नीचे तक खून से नहाई हुई थी। उन्होंने तुरंत उनके परिवार के लोग और पुलिस को सूचना दी। आसपास के लोग तुरंत गंभीर रूप से घायल महिला को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां सर्जीकल वार्ड में उसका इलाच चल रहा है, अभी भी महिला बोलने की स्थिति में नहीं हैं।