शनि मेले में उमड़ा आस्था का सैलाव, 5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन



मेले में मध्यप्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के श्रद्धालुओं ने भगवान श्री शनिदेव के दर्शन कर सुख, समृद्धि एवं शांति की प्रार्थना की। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं की गईं। कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ एवं पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा ने रात्रि 12 बजे शनिधाम मंदिर पहुंचकर विधिवत तेलाभिषेक किया, जिसके पश्चात श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के द्वार खोले गए। मेले की व्यवस्थाओं के लिए राजस्व, पुलिस एवं अन्य विभागों के अधिकारियों को व्यवस्थाओं की मॉनीटरिंग के लिए लगाया गया। भीषण गर्मी को देखते हुए विभिन्न पॉइंट्स पर कूलर की व्यवस्था की गई, वहीं श्रद्धालुओं को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न स्थानों पर टैंकर खड़े किए गए। मेंले की व्यवस्था के लिए दो पालियों में लगभग 660 पुलिसकर्मियों तथा राजस्व विभाग के लगभग 700 कर्मचारियों की तैनाती की गई थी। मेले के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कमलेश कुमार भार्गव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र पाल सिंह डाबर, अपर कलेक्टर अश्विनी कुमार रावत सहित समस्त एसडीओपी, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट भी व्यवस्थाओं में जुटे रहे।