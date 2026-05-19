सात दिन में एक बार मिलता है पानी, टैंकर से हो रही सप्लाई

नगर परिषद द्वारा घरों तक पानी पहुंचे, इसके लिए नल कनेक्शन तो करा दिए हैं। लेकिन पानी की टंकी का निर्माण न होने से वह अभी शोपीस बने हुए हैं। आवासीय कॉलोनी में निवासरत लोगों के लिए बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। लोगों ने स्वयं का पैसा खर्च कर 1 किलोमीटर दूर कृषि मंडी में लगे विद्युत ट्रांसफार्मर से सीधे तार डालकर विद्युत कनेक्शन ले रखे हैं लेकिन मंडी अधिकारियों द्वारा बार-बार तार हटा देने से बिजली की समस्या बनी हुई है।