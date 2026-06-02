कलेक्टर ने बनाए कंट्रोल रूम, प्रभारी नहीं उठाते फोन



ग्रामीण इलाके में आज भी लोग पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। परसोटा, बल्लारपुर, टिकटौली गांवों में खारा पानी होने के बाद भी प्रशासन मीठे पानी की व्यवस्था नहीं करा सका है। मजबूरन ग्रामीणों को चार किमी दूर स्थित एक मात्र हैडपंप ही उनके लिए सहारा बना हुआ है। यहां तक 5 किमी दूर स्थित निरार थाने की गाड़ी भी इसी हैडपंप से पानी भरकर ले जा रही है। परसोटा गांव के जल स्रोतों में खारा व गंदा पानी होने से लोग परेशान हैं। यहां की करीब 3000 की आबादी आधा किमी दूर नहर के दूसरी पार स्थित एक मात्र हैडपंप उससे ही पानी भरकर लाते हैं। परसोटा में पेजयल व्यवस्था के नाम पर 18 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं निकला। यहां उसी जगह बोर कराया गया, जहां मीठा पानी निकलता है लेकिन पाइप लाइन व टंकी का निर्माण न होने से पेयजल संकट बरकरार है। चार किमी दूर स्थित बल्लारपुर व टिकटौली गांव के लोग भी चार पहिया, तीन पहिया, दो पहिया वाहनों से इसी हैडपंप से पानी भरने आते हैं। यहां तक 5 किमी दूर स्थित निरार में भी खारे पानी की समस्या है, इसलिए थाने की गाड़ी भी केन लेकर इसी हैडपंप से पानी भरकर ले जाती है। स्थिति यह है कि हैडपंप पर सुबह-शाम महिला, बच्चे व पुरुषों की भीड़ लगती है।