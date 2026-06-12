एमपी में एक और ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत, नवविवाहिता को फंदे से उतार ले गया ससुराल पक्ष

Morena Wife Suicide: मध्य प्रदेश में ट्विशा शर्मा जैसा एक और केस सामने आया है। मुरैना के इस मामले में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर मिली। ससुराल पक्ष जहां इसे आत्महत्या बता रहा है, वहीं मायके वाले हत्या बता रहे हैं। ट्विशा शर्मा केस की तरह ही इस केस में भी मृतक की मां का कहना है कि मौत से पहले उसने कॉल किया था और वह रोए जा रही थी। वहीं भाई का आरोप है कि बहन ने अगर आत्महत्या की थी तो पुलिस को सूचना दिए बिना शव क्यों उतारा? मृतक का नाम रानी पचौरी है, वह दो महीने की गर्भवती भी थी।