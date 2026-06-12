एमपी का नया मुख्य सचिव कौन? दौड़ में कई नाम, दिल्ली की पसंद पर लगेगी मुहर!

मुख्य सचिव अनुराग जैन देश के चुनिंदा अनुभवी आइएएस में शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक यदि वे स्वयं या दिल्ली से उनके सेवा विस्तार पर सहमति नहीं मिलती है तो, उनके अनुभवों का लाभ केंद्र ले सकती है। हाल में चर्चा भी थी कि उन्हें दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। मुख्य सचिव नियुक्त होने से पहले जैन दिल्ली में लंबे समय तक अहम पदों पर सेवाएं दे चुके हैं। सबसे पहले सितंबर 2024 में उन्हें मुख्य सचिव नियुक्त किया था। वे 31 अगस्त 2025 को अपना पहला कार्यकाल पूरा कर रहे थे, इसके पहले उन्हें एक साल के लिए सेवावृद्धि दे दी गई।