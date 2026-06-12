ट्विशा शर्मा मौत मामले में लापरवाही करने वाले SI पर एक्शन, जुर्माने के बाद विभाग भी ले सकता है एक्शन

बता दें कि 12 मई को ट्विशा शर्मा का शव उसके ससुराल में फंदे से लटका मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद असंतुष्ट परिजनों ने हाई कोर्ट में ट्विशा के दोबारा पोस्टमार्टम की अनुमति मांगी। इस बीच मामला सीबीआई को रेफर कर दिया गया। सीबीआई को मामला भेजते ही पति समर्थ सिंह और गिरिबाला के खिलाफ FIR दर्ज की गई। गिरफ्तारी हुई और मामले की जांच अब भी जारी है। बताया जा रहा है कि सीबीआई आरोपियों से दोबारा पूछताछ भी कर सकती है।