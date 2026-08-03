3 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

भोपाल के 1250 बड़े शोरूम, होटल्स, रेस्त्रां पर लटकी तलवार, राहत देने आगे आए सीएम मोहन यादव

Bhopal Showrooms and Hotel Operators- नए-पुराने शहर में अब तक एक हजार से ज्यादा नोटिस, लोग नाराज, चुनाव बहिष्कार की धमकी रिहायशी इलाकों में बाजार पर टकराव, लोग सड़क पर उतरे, बीच में आई सरकार
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Aug 03, 2026

Relief for 1250 showroom and hotel operators in Bhopal from the CM

भोपाल के बड़े शोरूम, होटल्स संचालकों को सीएम से राहत-Demo Pic- Photo Source- Patrika)

CM Mohan Yadav- - सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भोपाल में रिहायशी इलाकों से कमर्शियल एक्टिविटी बंद कराने की कार्रवाई पर आंशिक ब्रेक लग गया है। इसके अंतर्गत अब तक शहर के 1250 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए गए हैं। कई बड़े शोरूम, होटल्स, रेस्त्रां पर कार्रवाई की तलवार लटकी है। मालिक और संचालक इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में सीएम मोहन यादव ने दुकानदारों को बड़ी राहत देते हुए फिलहाल सख्त कार्रवाई नहीं करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम की बैठक बुलाकर एक उच्चस्तरीय समिति बनाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का गहराई से अध्ययन कर यह समिति पूरे मामले की जांच कर सरकार को रिपोर्ट देगी। इस रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी। सीएम मोहन यादव ने व्यापारियों से साफ कहा है कि अब उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। समिति की रिपोर्ट आने तक प्रतिष्ठान चालू रखे जा सकेंगे।

राजधानी में रिहायशी इलाकों में बाजार पर टकराव बढ़ गया है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इस बीच प्रशासनिक कार्रवाई रविवार को भी जारी रही। वहीं, प्रतिष्ठानों को सील करने का सिलसिला भी जारी है। कार्रवाई के चलते अरेरा, 10 न्बर सहित जद में आ रहे मार्केट बंद रहे।

इधर अब कार्रवाई के विरोध और समर्थन को लेकर लोगों में टकराव भी बढ़ रहा है। कार्रवाई को दिखावा बताकर रहवासी संगठनों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। अरेरा कॉलोनी, गौतम नगर, रचना नगर के रहवासी संगठन के साथ भोपाल के पूर्व संभाग आयुक्त कवींद्र कियावत भी प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जब तक पूरे व्यवस्थित बाजार और रहवासी क्षेत्र निर्धारित नहीं हो जाते तब तक प्रदर्शन जारी रखेंगे। संगठन ने चेतावनी दी है कि जो सांसद, विधायक, पार्षद आज चुपचाप बैठे हैं, चुनाव में बहिष्कार करेंगे।

कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए बनी कमेटी

रहवासी इलाकों में चल रही कमर्शियल गतिविधियों पर नगर निगम सख्ती दिखा रहा है। उसने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की जिससे व्यापारी थर्रा उठे। संचालकों, मालिकों ने राज्य सरकार तक अपनी बात पहुंचाई।

इसके बाद सीएम डॉ. मोहन यादव आगे आए। उन्होंने प्रदेश सरकार के मंत्रियों विश्वास सारंग और कृष्णा गौर के अलावा विधायकों रामेश्वर शर्मा व भगवानदास सबनानी को बुलाया। मंत्रियों, विधायकों के साथ सीएम मोहन यादव ने मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पूरे मामले का जायजा लिया।

बैठक में आगे की कार्रवाई से पहले एक उच्चस्तरीय समिति बनाने का फैसला लिया गया। यह समिति मामले से संबंधित सभी पहलुओं का अध्ययन करेगी। इसकी सिफारिशों के आधार पर ही सरकार आगे की कार्रवाई तय होगी। तब तक नगर निगम को सख्त कार्रवाई से मना कर दिया गया है।

Datia By Election – तीन नेताओं का सियासी भविष्य तय कर देंगे नतीजे, दतिया में दोपहर तक साफ हो जाएगी तस्वीर

ये भी पढ़ें
दतिया विधानसभा उपचुनाव के मतगणना सुबह 8 बजे से

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

03 Aug 2026 01:33 pm

Published on:

03 Aug 2026 01:30 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल के 1250 बड़े शोरूम, होटल्स, रेस्त्रां पर लटकी तलवार, राहत देने आगे आए सीएम मोहन यादव

पत्रिका लाइव अपडेट

Datia Election Result 2026 Live: दतिया उपचुनाव में BJP-Congress के बीच कांटे की टक्कर, जाने कौन चल रहा है आगे

Datia Election Result 2026 Live
दतिया

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अमेरिका ने दरवाजे बंद किए तो एशिया, अफ्रीका और यूरोप बनेंगे एमपी की नई मंजिल

Trump Tariff
भोपाल

एमपी में उपचुनावों में कांग्रेस पर भारी पड़ती रही है बीजेपी, 6 सालों में 60 प्रतिशत से ज्यादा सीटें जीतीं

कुल 37 सीटों पर उपचुनाव हुए जिनमें से 23 विधानसभा सीटों पर बीजेपी जीती
भोपाल

Bhopal news: हाथ में कलावा पहना, बोला- ‘आई लव यू…’, 785 किमी. दूर ले जाकर उगला सच

Love Jihad: झूठी पहचान बताकर युवती से दोस्ती (Photo Source - AI Image)
भोपाल

दतिया उपचुनाव रिजल्ट के बाद ‘मोहन मंत्रिमंडल’ में होगा बड़ा बदलाव, हटेंगे नॉन परफॉर्मेंस अफसर

Mohan Cabinet: प्रशासनिक स्तर पर होंगे बदलाव (Photo Source: patrika )
भोपाल

Datia By Election Result – दतिया उपचुनाव में कांग्रेस में हार से पहले ही दोषी तय, बीजेपी नेता का बड़ा बयान

BJP jibe at Rajendra Bharti suspension ahead of Datia by election results
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.