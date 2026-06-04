डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर गिरफ्तार, मुरैना में पुलिस ने देर रात पकड़ा

Arvind Mahor - मुरैना में दुष्कर्म के आरोपी डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें देर रात गिरफ्तार किया गया। मुरैना पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर को पकड़ा। उनपर एक युवती ने कार और फ्लैट में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। युवती ने अरविंद माहौर के खिलाफ शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने की पुलिस को शिकायत की थी। इसके आधार पर दर्ज केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौल विवादित रहे हैं। यहां तक कि सीएम मोहन यादव भी एक बार उनपर कार्रवाई कर चुके हैं।