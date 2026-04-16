पानी की पाइप लाइन जोड़ते समय गैस की लाइन फूटी, मची अफरा-तफरी



नेहरू पार्क के पास जहां गैस का रिसाव होने से आग लगी, उसके २०० फीट दूरी पर बाजार की तरफ माचिस का गोदाम और बस स्टैंड की तरफ २०० फीट की दूरी पर पेट्रोल पंप था, अगर गैस कर्मचारी मौके पर नहीं होते तो बड़ा हादसा हो सकता था। नगर निगम के अधिकारियों का कहना हैं कि गैस पाइप लाइन डालते समय पानी की लाइन को फोड़ दिया था, जिससे वहां पानी भर रहा था, उसको बंद कर रहे थे, तभी गैस पाइप लाइन फूट गई और आग लगने से लाला उर्फ अख्तर खान इलेक्ट्रिशियन, पावस गुप्ता, विमल गुप्ता के सिर के बाल व चेहरे झुलस गए। वहीं एम एस रोड पर जाम लग गया, बाद में पुलिस का रूट डायवर्ट करने पड़े।