मुरैना में दो छात्रों ने की आत्महत्या



जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान बेटू उर्फ ऋतिक (20) पुत्र शैलेंद्र दंडोतिया निवासी महावीर पुरा मुरैना बुधवार की सुबह अपने पिता को अंबाह बस स्टंैंड पर छोडकऱ स्कूटी से यह कहकर चला गया कि मेरा रिजल्ट आ रहा है, इसलिए माता बसैया के दर्शन करके आता हूं। पिता शिक्षा विभाग बीईओ कार्यालय अंबाह में बाबू के पद पर कार्यरत हैं। उधर सुबह 11 बजे बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया, जिसमें वह फिजिक्स, केमेस्ट्री और मैथ्स विषयों में असफल हो गया। परिणाम से मानसिक रूप से परेशान होकर वह स्कूटी से कोतवाल डैम पहुंचा, जहां उसने अवैध कट्टे से अपनी दाहिनी कनपटी पर गोली मार ली। गोली कनपटी के आर-पार हो गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने माताबसैया थाना पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए मुरैना भेजा। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।