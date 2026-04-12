नील गाय के मांस को बेचने ले जाते एक शिकारी पकड़ा, तीन फरार

टीम द्वारा कोठे का पूरा मार्ग के पास पहुंचकर घेराबंदी की गई, जहां कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से नीलगाय का शिकार कर उसका मांस बोरों में भरा जा रहा था। वन विभाग की टीम को देखते ही आरोपी मौके से भागने लगे। टीम ने घेराबंदी कर एक आरोपी वकील अहमद (50) निवासी ग्राम शंकरपुर, जिला ग्वालियर को मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य तीन आरोपी अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गए। मौके से वन विभाग द्वारा 2 नीलगाय के कटे हुए सिर एवं भारी मात्रा में मांस जब्त किया गया। साथ ही शिकार में प्रयुक्त 1 कुल्हाड़ी एवं 5 छुरे जैसे धारदार हथियार भी बरामद किए गए। इसके अतिरिक्त 4 मोटरसाइकिलें भी जब्त की गईं, जो इस अवैध गतिविधि में उपयोग में लाई जा रही थीं।