व्हाट्सएप ग्रुप से IPO, स्टॉक ट्रेडिंग के नाम पर ₹14 करोड़ की साइबर ठगी का ‘साम्राज्य’ ध्वस्त, 2 शातिर गिरफ्तार, 12 राज्यों तक फैला था जाल

Cyber Fraud Arrest: कानपुर नगर के रावतपुर थाना क्षेत्र में साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना रावतपुर पुलिस एवं पश्चिम जोन साइबर टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दो शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर भोले-भाले लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग और IPO में निवेश के नाम पर साइबर ठगी करने का आरोप है।