Kanpur News : मोबाइल पर आया ‘लाइक-शेयर’ का ऑफर, तीन दिन में खाते से उड़ गए 3.50 लाख रुपये, मुकदमा दर्ज

ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने पनकी थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने Cyber Fraud की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जिन बैंक खातों में रकम ट्रांसफर की गई, उनकी डिटेल खंगाली जा रही है। साथ ही आरोपियों द्वारा इस्तेमाल किए गए Mobile Number, WhatsApp Chat और Telegram Group की जानकारी भी जुटाई जा रही है। शुरुआती जांच में मामला किसी Organized Cyber Gang से जुड़ा माना जा रहा है, जो लोगों को ऑनलाइन कमाई का झांसा देकर ठगी करता है। पुलिस ने आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर Like, Share और Review के बदले मोटी कमाई का लालच देकर ठग सक्रिय हैं। ऐसे में किसी अनजान व्यक्ति या खाते में पैसा ट्रांसफर करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल जरूर करें।