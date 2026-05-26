फर्जी RBI अफसर बनकर उड़ाए ₹95 लाख, लग्जरी लाइफ जी रहे पति-पत्नी को दबोच लाई कानपुर पुलिस

पुलिस उपायुक्त सेन्ट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़ित जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि उन्हें एक फर्जी RBI अधिकारी बनकर कॉल किया गया था। आरोपियों ने बंद हो चुकी बीमा पॉलिसी का पैसा वापस दिलाने का झांसा दिया और भरोसा जीतने के लिए फर्जी RBI नोटिस और दस्तावेज भेजे। इसके बाद अलग-अलग बहानों से उनसे लाखों रुपये ट्रांसफर करा लिए गए।