Kanpur News:कांग्रेस ने पोस्ट किया हत्याकांड का लाइव वीडियो, कहा-‘दावे सुशासन के,मंजर श्मशान के’,पुलिस बोली- 24 घंटे में तीनों आरोपी गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलते ही नौबस्ता पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। अपर पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि पुलिस ने रात में ही कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर तीसरे आरोपी की तलाश में टीम दबिश देने गई। इस दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के दोनों पैरों में लगी। घायल आरोपी को तुरंत अस्पताल भेजा गया है। डॉ. ताडा ने साफ किया कि प्रकरण में तीनों अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं और आगे की विधिक कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू और हेलमेट भी बरामद कर लिया है।