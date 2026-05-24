Kanpur में फिल्मी अंदाज में 50 लाख की चोरी, परिवार को कमरों में बंद कर जेवर-नकदी ले उड़े चोर

शनिवार रात सभी लोग खाना खाने के बाद अपने-अपने कमरों में सो गए थे। सुबह जब लोग उठे तो कमरों की कुंडी बाहर से बंद मिली। उपेंद्र सिंह की बेटी अन्वेषा ने फोन कर रघु प्रताप को जानकारी दी। रघु दूसरे रास्ते से बाहर निकले और बाकी कमरों की कुंडी खोली। इसके बाद घर के अंदर का नजारा देखकर परिवार के होश उड़ गए। कमरे अस्त-व्यस्त पड़े थे और अलमारियों के लॉकर टूटे हुए थे।