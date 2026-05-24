24 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

Kanpur में फिल्मी अंदाज में 50 लाख की चोरी, परिवार को कमरों में बंद कर जेवर-नकदी ले उड़े चोर

Kanpur theft case:कानपुर के सचेंडी में चोर छत के रास्ते घर में घुसे, सो रहे परिवार को कमरों में बाहर से बंद कर दिया और अलमारियों से करीब 50 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवर व नकदी चोरी कर फरार हो गए। पुलिस जांच कर रही है।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

May 24, 2026

Kanpur, Sachendi, Theft, Burglary, Crime News

कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र में शनिवार रात चोरों ने एक संयुक्त परिवार के घर में फिल्मी अंदाज में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। कटरा घनश्याम की गढ़ी में रहने वाले परिवार के सदस्यों को कमरों में बाहर से बंद कर चोर करीब 50 लाख रुपये के जेवर, नकदी और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। रविवार सुबह जब परिवार के लोग जागे और दरवाजे नहीं खुले तो घटना की जानकारी हुई। सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई।

छत के रास्ते घर में घुसे चोर

परिजनों के मुताबिक चोर घर के पीछे की दीवार फांदकर छत के रास्ते अंदर दाखिल हुए। इसके बाद उन्होंने उन कमरों की कुंडी बाहर से बंद कर दी, जिनमें परिवार के सदस्य सो रहे थे। चोरों ने बड़ी आसानी से पांच कमरों के ताले तोड़े और दो कमरों में रखी अलमारियों व लॉकर को निशाना बनाया।

बताया गया कि चोर करीब 22 तोला सोने के जेवर, डेढ़ किलो चांदी के आभूषण और करीब ढाई लाख रुपये नकद समेट ले गए। चोरी गए सामान की कीमत करीब 50 लाख रुपये बताई जा रही है।

तीन परिवार एक साथ रहते हैं

कटरा घनश्याम की गढ़ी निवासी अमोल सिंह का परिवार संयुक्त रूप से एक ही मकान में रहता है। बड़े बेटे ज्ञानेंद्र का निधन हो चुका है। उनकी पत्नी और दो बेटे अखंड प्रताप व रघु प्रताप परिवार के साथ रहते हैं। अखंड प्रताप अंबेडकरनगर के टांडा में पुलिस विभाग में कांस्टेबल हैं।

दूसरे बेटे अधिवक्ता उपेंद्र सिंह पत्नी शशि, बेटे रुद्र और बेटी अन्वेषा के साथ रहते हैं। वहीं तीसरे बेटे गजेंद्र सिंह लकड़ी कारोबारी हैं और पत्नी मीनू, बेटे युवराज व बेटी आराध्या के साथ मकान में रहते हैं।

सुबह खुला चोरी का राज

शनिवार रात सभी लोग खाना खाने के बाद अपने-अपने कमरों में सो गए थे। सुबह जब लोग उठे तो कमरों की कुंडी बाहर से बंद मिली। उपेंद्र सिंह की बेटी अन्वेषा ने फोन कर रघु प्रताप को जानकारी दी। रघु दूसरे रास्ते से बाहर निकले और बाकी कमरों की कुंडी खोली। इसके बाद घर के अंदर का नजारा देखकर परिवार के होश उड़ गए। कमरे अस्त-व्यस्त पड़े थे और अलमारियों के लॉकर टूटे हुए थे।

पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी

घटना की सूचना पर सचेंडी पुलिस, फोरेंसिक टीम और एसीपी पनकी मनोज कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है और जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

24 May 2026 09:00 pm

Published on:

24 May 2026 08:55 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Kanpur में फिल्मी अंदाज में 50 लाख की चोरी, परिवार को कमरों में बंद कर जेवर-नकदी ले उड़े चोर

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kanpur News:जिस ऑपरेटर पर था भरोसा, वही निकला मास्टरमाइंड, फैक्ट्री से उड़ाईं थी 10 लाख की रांगा सिल्ली, गिरफ्तार

Kanpur News, Panki Police, Factory Theft
कानपुर

Kanpur News:रात में कटते थे टैंकर, सुबह पहुंच जाता था तेल… पनकी में ऐसे पकड़ा गया ऑयल चोरी का बड़ा खेल

Kanpur News, Panki Police, Oil Theft Gang
कानपुर

Kanpur News:मोबाइल में APK डाउनलोड करते ही साफ हो गए थे 1.27 करोड़, मुंबई से गिरफ्तार हुआ साइबर ठग

Cyber Crime, Kanpur Police, SIM Swap Fraud
कानपुर

Kanpur News:ITBP जवानों के वायरल वीडियो से मचा बवाल, अखिलेश यादव बोले, दिल्ली का भरोसा लखनऊ से टूटा

ITBP, Kanpur News, Police Commissioner Office, Viral Video, Akhilesh Yadav, UP Politics, ITBP Controversy, Law and Order, Social Media Viral, Uttar Pradesh News
कानपुर

Kanpur News:अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट में दो और आरोपी गिरफ्तार,अब तक 13 पहुंचे जेल

Illegal Kidney Transplant, Organ Trafficking
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.