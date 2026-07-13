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कानपुर में खड़े ट्रक से टकराई स्कॉर्पियो, दो मासूम समेत तीन की मौत, कई घायल

Kanpur Road Accident : कानपुर के महाराजपुर में नेशनल हाईवे पर सोमवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो के खड़े ट्रक से टकराने से दो मासूम बच्चों सहित तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं।
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कानपुर

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Avaneesh Kumar Mishra

Jul 13, 2026

kanpur scorpio truck collision

kanpur scorpio truck collision : कानपुर में सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत, PC- Patrika

कानपुर। कानपुर में सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो मासूम बच्चों समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा महाराजपुर थाना क्षेत्र के रूमा इलाके में नेशनल हाईवे पर हुआ, जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराई।

तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह

पुलिस के अनुसार, स्कॉर्पियो में करीब आठ लोग सवार थे। वाहन फतेहपुर की ओर जा रहा था। शुरुआती जांच में सामने आया है कि स्कॉर्पियो की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक थी। इसी दौरान चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और स्कॉर्पियो सीधे हाईवे पर खड़े ट्रक में जा घुसी।

टक्कर इतनी भीषण कि कार के उड़ गए परखच्चे

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कॉर्पियो का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वाहन के परखच्चे उड़ गए और कई यात्री कार के अंदर बुरी तरह फंस गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। घायल लोग दर्द से तड़पते हुए मदद की गुहार लगाते रहे।

गैस कटर से काटकर निकाले गए घायल

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण उसमें फंसे लोगों को निकालने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल करना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद सभी घायलों को बाहर निकाला गया और उपचार के लिए कांशीराम अस्पताल भेजा गया।

दो बच्चों समेत तीन लोगों की मौके पर मौत

हादसे में दो मासूम बच्चों सहित तीन लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। वहीं, घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।

पुलिस कर रही जांच

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। मृतकों और घायलों की पहचान की प्रक्रिया भी जारी है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार को दुर्घटना का मुख्य कारण माना जा रहा है।

नोट - खबर अपडेट की जा रही है।

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Updated on:

13 Jul 2026 08:13 am

Published on:

13 Jul 2026 08:13 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / कानपुर में खड़े ट्रक से टकराई स्कॉर्पियो, दो मासूम समेत तीन की मौत, कई घायल

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