Kanpur News: एक क्लिक और खाते से ₹21.29 लाख गायब, कानपुर में Video KYC के बहाने साइबर ठगों ने डॉक्टर को लगाया चूना

Video KYC Cyber Fraud: साइबर अपराधी अब लोगों को ठगने के लिए पहले से कहीं अधिक शातिर तरीके अपना रहे हैं। ताजा मामला कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक डॉक्टर को नया क्रेडिट कार्ड दिलाने का झांसा देकर वीडियो केवाईसी (Video KYC) के नाम पर ऐसा जाल बिछाया गया कि उनके 3 क्रेडिट कार्ड से कुल 21.29 लाख रुपये निकाल लिए गए। घटना के बाद पीड़ित की शिकायत पर कल्याणपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर पुलिस और साइबर सेल ने जांच शुरू कर दी है।