कानपुर नगर निगम में लगी आग; आग की लपटें और धुआं देख कर्मचारी दफ्तर छोड़ भागे, स्थिति का जायजा लेने पहुंचीं महापौर

आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और क्षेत्रीय थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। दमकल कर्मी क्रेन के सहारे लगातार पानी की बौछार कर आग को फैलने से रोकने और उस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड फ्लोर पर बहुत ज्यादा धुआं भर जाने के कारण अंदर जाकर राहत और बचाव कार्य करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। निगम के कर्मचारी भी आग बुझाने में दमकल टीम की मदद कर रहे हैं और सुरक्षित स्थानों पर खड़े होकर स्थिति के सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं।