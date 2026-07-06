Kanpur News: सिगरेट के पैसे मांगने पर विवाद; महिला को पीटा, दुपट्टा खींचा, जांच में जुटी पुलिस

बारासिरोही निवासी पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह दुर्गा हॉस्पिटल के पास अंडे का ठेला लगाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करती हैं। पीड़िता के अनुसार, 5 जुलाई को पड़ोस का एक युवक ठेले पर पहुंचा और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए सिगरेट की डिब्बी मांगी। महिला का आरोप है कि जब उससे सिगरेट के पैसे मांगे गए तो युवक नाराज हो गया और गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर उसने मारपीट शुरू कर दी, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई।