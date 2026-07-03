3 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

Kanpur News: ‘ऑपरेशन त्रिनेत्र’ के तहत लगे कैमरे बंद मिले तो थानेदार पर गिरेगी गाज, डीसीपी ने दिया एक हफ्ते का अल्टीमेटम

CCTV Camera Maintenance Kanpur: कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के पश्चिम जोन में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगे खराब सीसीटीवी कैमरों को एक सप्ताह में दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। समीक्षा में कैमरे बंद मिलने या रखरखाव में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित थाना प्रभारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Jul 03, 2026

Kanpur News

डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी - फोटो पत्रिका

Operation Trinetra CCTV Kanpur: कानपुरके अपराध नियंत्रण और घटनाओं के त्वरित खुलासे के लिए शहर में लगाए गए ऑपरेशन त्रिनेत्र के सीसीटीवी कैमरों को लेकर कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के पश्चिम जोन ने सख्त रुख अपना लिया है। अब यदि किसी थाना क्षेत्र में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगाए गए कैमरे बंद या खराब मिले तो इसकी सीधी जिम्मेदारी संबंधित थाना प्रभारी की होगी। पश्चिम जोन के डीसीपी एसएम कासिम आबिदी ने सभी थाना प्रभारियों को एक सप्ताह के भीतर खराब कैमरों को दुरुस्त कर चालू कराने का अल्टीमेटम दिया है।

एक सप्ताह में होगा भौतिक सत्यापन, बंद कैमरे तुरंत होंगे चालू

डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार पश्चिम जोन के सभी थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगाए गए सीसीटीवी कैमरों का भौतिक सत्यापन कराएंगे। जहां भी कैमरे खराब, बंद या तकनीकी कारणों से काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें अधिकतम एक सप्ताह के भीतर ठीक कराकर चालू कराना होगा। यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि कैमरे केवल चालू ही न हों, बल्कि उनकी नियमित मॉनिटरिंग और समय-समय पर रखरखाव भी किया जाए, ताकि भविष्य में तकनीकी खराबी आने पर तत्काल मरम्मत कर उन्हें दोबारा सक्रिय किया जा सके।

अपराध नियंत्रण में अहम भूमिका निभा रहे हैं त्रिनेत्र के कैमरे

डीसीपी ने बताया कि ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत आम जनता के सहयोग से बाजारों, प्रमुख चौराहों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, गलियों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। इन कैमरों की मदद से पुलिस को अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने, संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करने और विभिन्न घटनाओं के सफल खुलासे में लगातार सहायता मिल रही है।हाल के दिनों में पुलिस को यह जानकारी मिल रही थी कि ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगाए गए कई कैमरे खराब पड़े हैं या लंबे समय से बंद हैं। इससे निगरानी व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। इसी को गंभीरता से लेते हुए पश्चिम जोन में विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है।

समीक्षा के बाद तय होगी जवाबदेही, लापरवाही पर विभागीय कार्रवाई

डीसीपी एसएम कासिम आबिदी ने स्पष्ट किया है कि एक सप्ताह बाद सभी थाना क्षेत्रों में कैमरों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। यदि किसी क्षेत्र में कैमरे बंद मिले या उनके रखरखाव में लापरवाही सामने आई तो संबंधित थाना प्रभारी की जवाबदेही तय की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Jul 2026 12:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Kanpur News: ‘ऑपरेशन त्रिनेत्र’ के तहत लगे कैमरे बंद मिले तो थानेदार पर गिरेगी गाज, डीसीपी ने दिया एक हफ्ते का अल्टीमेटम

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kanpur News: कहां रह रहे, क्या कर रहे? जेल से छूटे अपराधियों का पूरा हिसाब जुटाएगी पश्चिम जोन पुलिस

Kanpur News
कानपुर

Kanpur: एक दीवार ने चचेरे भाइयों को बना दिया दुश्मन, दोनों पक्षों ने लगाए मारपीट के आरोप, मुकदमा दर्ज

Kanpur News
कानपुर

Kanpur: हिसाब दो’ कहते ही भड़का ठेकेदार!दंपती से मारपीट, महिला की कुर्ती फाड़ने का आरोप

Kanpur, Kalayanpur, husband-wife dispute
कानपुर

‘यह यूपी है हैदराबाद नहीं’, जकात की चोरी से लेकर अतीक-मुख्तार तक, बीजेपी विधायक का ओवैसी पर तीखा हमला

Kanpur BJP MLA, Atiq Ahmed controversy
कानपुर

Kanpur Blackmail Case: 30 नंबर ब्लॉक किए फिर भी बाज नहीं आया स्टॉकर, बात न मानने पर भाई को झूठे केस में फंसाने की दी धमकी

Kanpur Blackmail Case
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.