Kanpur News: ‘ऑपरेशन त्रिनेत्र’ के तहत लगे कैमरे बंद मिले तो थानेदार पर गिरेगी गाज, डीसीपी ने दिया एक हफ्ते का अल्टीमेटम

डीसीपी ने बताया कि ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत आम जनता के सहयोग से बाजारों, प्रमुख चौराहों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, गलियों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। इन कैमरों की मदद से पुलिस को अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने, संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करने और विभिन्न घटनाओं के सफल खुलासे में लगातार सहायता मिल रही है।हाल के दिनों में पुलिस को यह जानकारी मिल रही थी कि ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगाए गए कई कैमरे खराब पड़े हैं या लंबे समय से बंद हैं। इससे निगरानी व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। इसी को गंभीरता से लेते हुए पश्चिम जोन में विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है।